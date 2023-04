Replay - Impact Positif du samedi 8 avril 2023 : JO 2024 : Quel impact social et environnemental des Jeux ?

Le sujet est vaste et les missions multiples. Commençons par une première mission : véhiculer partout les valeurs du sport et notamment à l’école. Avec un thème cette année : l’inclusion ou comment mieux appréhender le handicap dès la cour de l’école. Parmi les outils déployés : la semaine sportive olympique et paralympique. La 7ème édition s’achève ce week-end, et on sait déjà que près d’un million d’élèves ont été sensibilisés cette année. Mais Paris 2024, c’est aussi un fonds de dotation, un fonds qui accompagne et soutien des projets d’innovation sociale par le sport. C’est-à-dire des projets qui répondent à des besoins de société par le sport. Il a été créé en amont dès 2019. Depuis, 12 millions d’euros ont déjà été injectés pour lancer plus de 700 projets. Des projets hétéroclites, sur tout le territoire, mais qui ont un point commun : transformer la société par le sport grâce à des projets à impact. Avec ces initiatives concrètes se contruit donc l’héritage des Jeux de 2024. Impact social des JO 2024 mais également impact environnemental. Il s’agira des premiers Jeux alignés sur l’Accord de Paris. L’ambition est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à Londres 2012. Pour Damien Combredet-Blassel, cet objectif sera tenu, notamment grâce au modèle des Jeux qui se base sur 95% d’équipements existants ou temporaires. Enfin à celles et ceux qui estiment qu’il ne faut plus organiser ces événements mondiaux très gourmand en carbone, le directeur du Fonds répond ceci : « Les Jeux, ce n’est pas deux fois deux semaines, mais des années d’engagement, de soutien et de messages que l’on porte, on est en train de changer le modèle !». Avec pour les porteurs de projets à impact, un coup de projecteur qui leur donnera du vent dans les voiles !