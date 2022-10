Replay - Impact Positif du samedi 8 octobre 2022 : Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est lutter contre le changement climatique

Le 29 septembre, on célébrait la journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. L’occasion de se pencher sur les actions des leaders mondiaux dans le domaine, l’application TOO GOOD TO GO. Impact Positif a reçu sa directrice France Sarah Chouraqui. Too Good To Go, c’est l’application anti-gaspi que tout le monde connaît : aujourd’hui, un Français sur 5 l’utilise, plus de 12 millions de paniers ont été sauvés en 2021, l’équivalent de 33 773 vols Paris-New York ! Leaders mondiaux, ils veulent aussi sensibiliser les pouvoirs publics, les jeunes, les citoyens, et ont lancé déjà plusieurs campagnes. Dernière en date, celle que vous pouvez observer sur 3280 gammes de produits avec un pictogramme qui alerte sur les dates de consommation : ne jetez pas mais « Observez, Sentez, Goutez ». A l’occasion de cette journée internationale, Too Good To Go a également publié son top 10 des bonnes et des mauvaises nouvelles. Parmi celles-ci, un chiffre : 40% de la nourriture mondiale produite est jetée. Un chiffre qui est en hausse : il y a deux ans, c’était un tiers. En cause : cette frénésie toujours plus grande en tout point de la chaîne alimentaire pour ne pas manquer. D’où l’urgence de combattre ce gaspillage qui est aussi à l’origine de 10% des émissions de CO2. Ainsi, combattre le gaspillage alimentaire c’est aussi lutter contre le changement climatique. C’est ce que Sarah Chouraqui nous explique dans Impact Positif.