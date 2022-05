Ruth Elkrief 2022 du mardi 31 mai

Ruth Elkrief propose aux téléspectateurs de suivre cette année politique intense en la traitant comme une série télévisée. Deux heures d’émission consacrées à l’épisode du jour, en commençant par les coulisses de la journée et la rubrique décalée et souriante de Paul Larrouturou, devenu en quelques années, le reporter « star » de Quotidien. Ruth Elkrief reçoit un des acteurs de l’actualité du jour pour une Grande interview, et conclue chaque épisode par un plateau réunissant les Observateurs pour analyser autour d’elle la controverse du jour… Rendez-vous du lundi au jeudi à 20h sur LCI, pour découvrir la Course à l’Elysée ! Deux heures d’émission, au rythme dense et effréné.