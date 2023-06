Tout est Pol du jeudi 15 juin 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou revient sur l’affrontement entre Chat GPT et Raphaël Enthoven. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview d’Alain Fachron, journaliste et éditorialiste au Monde est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.