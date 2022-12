Tout Est Pol du lundi 5 décembre 2022

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou couvre le meeting d’Éric Zemmour, un an après la création de son parti politique. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview d’Antoine Arjakovsky, historien, directeur de recherche au collège des Bernardins et spécialiste de l’Ukraine est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.