Tout est Pol du lundi 6 février 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou au cœur de la marche blanche pour Lucas. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de Christine Dugoin-Clément, chercheuse en géopolitique pour la chaire « normes et risques » à l’IAE Paris-Sorbonne Business School et pour le Think Tank CAP Europe est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.