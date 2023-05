Tout est Pol du mardi 23 mai 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou revient sur le recensement de l’AID. Et à l’interview de Christel Bigraudeau, grand reporter au Parisien et Aujourd’hui en France. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de Christel Bigraudeau, grand reporter au Parisien et Aujourd’hui en France est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.