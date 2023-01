Tout est Pol du mardi 3 janvier 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou met en avant certaines réactions suite à la décision de l’Académie des Césars de mettre en retrait toute personne mise en cause « par la justice pour des faits de violence ». Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de Aline Le Bail-Kremer, co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine, de retour d’Ukraine est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.