Tout est Pol du mardi 31 janvier 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou s’intéresse à « Slava Ukraini » une exposition signée C215 à l’Assemblée nationale. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de Loïk Le Floch Prigent, ex-président d’Elf et auteur de « Il ne faut pas se tromper – Pour en finir avec les idées reçues sur l’énergie et l’industrie » est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.