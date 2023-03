Tout est Pol du mercredi 1er mars 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou s’intéresse à l’affaire Noël Le Graët, entre sa démission de la FFF et son nouveau poste au bureau parisien de la FIFA, retour sur les polémiques qui l’entourent. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de de KAK, président de Cartooning for peace est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.