Tout Est Pol du mercredi 2 novembre 2022

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou pour lequel il a recueilli le témoignage de quatre Ukrainiennes actuellement en France pour rencontrer des sénateurs et qui vont se rendre au Quai d’Orsay après être passées par Genève et Strasbourg et dont des proches sont détenus actuellement en Russie. Paul Larrouturou interview ensuite Jean-François Bouthors, essayiste spécialiste de la Russie, auteur de « Poutine, la logique de la force » aux éditions de l’Aube.