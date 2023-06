Tout est Pol du mercredi 21 juin 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou revient sur l’agression à Bordeaux, le fait divers immédiatement devenu fait politique alors que la famille récuse toute récupération. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne, auteur de “l’Atlas militaire et Stratégique” (éd. Autrement) est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.