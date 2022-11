Tout Est Pol du vendredi 25 novembre 2022

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou porte sur la question de la liberté d’expression de l’équipe de France au sein de la coupe du monde au Qatar. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Paul Larrouturou interview Andréa Bescond, autrice, réalisatrice et militante de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants.