Tout est Pol du vendredi 28 avril 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou qui revient sur le déplacement d’Emmanuel Macron hier dans le Doubs. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission. L’interview de Dmitry Glukhovsky, écrivain et journaliste russe en exil, est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.