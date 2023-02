Tout est Pol du vendredi 3 février 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou s’intéresse à la bataille entre Jack Lang et Jean-Yves le Drian pour la présidence de l’Institut du monde arabe. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de Marc Chassillan, ingénieur et expert en système d’armes est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.