Tout est Pol du vendredi 9 juin 2023

Dans Tout est Pol aujourd’hui : le reportage de Paul Larrouturou revient sur l’attaque à Annecy avec l’interview en direct d’Henri, le héros au sac à dos. Suivi des chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview de de Lukas Aubin, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), spécialiste de la géopolitique de la Russie, et du sport. Auteur de "La Sportokratura sous Vladimir Poutine. Une géopolitique du sport russe" Ed. Bréal est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.