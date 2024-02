Un Oeil sur le Monde du 08/02/2024

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Julien Arnaud et Amélie Carrouër avec en première partie d’émission Bernard Guetta et Jérôme Jaffré. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud et Amélie Carrouër décryptent l'actualité internationale avec, en plateau : Pierre Servent, Vincent Hugeux et Samantha de Bendern.