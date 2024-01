Un Oeil sur le Monde du 11/01/2024

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Julien Arnaud et Amélie Carrouer avec en première partie une Édition spéciale sur le remaniement du gouvernement. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud et Amélie Carrouer décryptent l'actualité politique avec, en plateau : Marie Chantrait, Renaud Pila, Ruth Elkrief, Jean Marie le Guen et Maurice Szafran.