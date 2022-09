Un Oeil sur le Monde du 12 septembre 2022

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. Une première partie sur la veillée de la défunte Elisabeth II avec en plateau Christine Franck Ferrand, Charlotte Gould et Christian Roudaut. En deuxième partie d'émission, décryptage de la situation de la guerre en Ukraine avec Didier François, le général Grégoire De Saint-Quentin, Laurence Haim et Magali Barthes.