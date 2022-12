Un Oeil sur le Monde du 13 décembre 2022

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud. Le face à face oppose Vincent Trémolet à Ruth Elkrief. La journaliste et essayiste franco-marocaine Zineb El Rhazoui et le ministre de l’économie Bruno Le Maire répondent ensuite aux questions de Julien Arnaud. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud décrypte l'actualité internationale avec en plateau Pierre Servent, Abnousse Shalmani et Samantha De Bendern.