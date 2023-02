Un Oeil sur le Monde du 13 février

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. En première partie d’émission, Vincent Arbarétier, Olivier Weber et Anne Kraatz décryptent l’actualité du conflit en Ukraine. Le face à face oppose Ruth Elkrief à François Heisbourg. En deuxième partie d’émission, Julien Arnaud reçoit Grégoire de Saint-Quentin, Didier François et Magali Barthes.