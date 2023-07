Un Oeil sur le Monde du 13 juillet

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Thomas Misrachi et Ruth Elkrief avec en première partie d’émission, Renaud Pila, Benoist Bihan et David Rigoulet-Roze. Pierre Servent est l’invité du face à face avec Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Thomas Misrachi décrypte l'actualité internationale avec, en plateau : David Rigoulet-Roze, Hélène Blanc et Pierre Servent.