Un Oeil sur le Monde du 13 octobre 2022

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud. L’ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner et l'ancien commandant de l’Ecole navale et ancien directeur du Centre des hautes études militaires, Michel Olhagaray répondent aux questions de Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud décrypte l'actualité internationale avec en plateau Pierre Servent, Samantha de Bendern et Catherine Jentile de Canecaude.