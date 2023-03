Un Oeil sur le Monde du 14 mars

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Ruth Elkrief et Julien Arnaud. Olivier Weber et Annie Daubenton reviennent sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Le face à face oppose Ruth Elkrief à Pierre Sellal. Samantha de Bendern, Pierre Servent et Abnousse Shalmani sont les invités de Julien Arnaud en seconde partie d’émission.