Un Oeil sur le Monde du 16 octobre

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Julien Arnaud et Amélie Carrouer avec en première partie d’émission Johann Soufi et Philippe Val. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud et Amélie Carrouer décryptent l'actualité internationale avec, en plateau : Catherine Jentile, Didier François et le général Grégoire de Saint-Quentin.