Un Oeil sur le Monde du 19 avril 2023

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. Dominique Reynié et Bruno Tertrais sont les invités de la première partie de l’émission. En deuxième partie, Julien Arnaud décrypte l'actualité autour du conflit en Ukraine avec en plateau : Didier François, Catherine Jentile de Canecaude et le général Dominique Trinquand.