Un Oeil sur le Monde du 19 janvier

Retrouvez le replay de Un Oeil sur le Monde, émission spéciale réforme des retraites présentée par Ruth Elkrief et Adrien Gindre. En première partie d'émission, LCI reçoit Arlette Chabot, Valérie Nataf, Pascal Perri et Frédéric Dabie . A 20h30, un premier face à face oppose Laurent Bergé à Ruth Elkrief Adrien Gindre et François Lenglet. Un second face à face oppose ensuite Stanislas Guerini aux présentateurs et François Lenglet. En seconde partie d'émission, Clémentine Autain et Mathieu Lefèvre.