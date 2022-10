Un Oeil sur le Monde du 19 octobre 2022

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud. Le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal et l’écrivain et diplomate sous Gorbatchev, Vladimir Fédorovski, répondent aux questions de Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud décrypte l'actualité internationale avec en plateau Didier François, Catherine Jentile et Général Dominique Trinquand.