Un Oeil sur le Monde du 21 mars

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Ruth Elkrief et Julien Arnaud. Arlette Chabot, Renaud Pila, Nathalie Schuck et Pascal Perrineau reviennent sur l’actualité autour de la réforme des retraites. Jens Stoltenberg est l’invité de Ruth Elkrief. Pierre Servent, Abnousse Shalmani et Samantha de Bendern sont les invités de Julien Arnaud en seconde partie d’émission.