Un Oeil sur le Monde du 22 novembre 2022

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud. Le face à face oppose Vincent Trémolet à Ruth Elkrief. La rédactrice en chef du Kyiv Independent, Olga Rudenko et Pierre Servent et l’éditorialiste géopolitique TF1-LCI, Pierre Servent répondent ensuite aux questions de Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud décrypte l'actualité internationale avec en plateau Pierre Servent, Abnousse Shalmani, Samantha De Bendern et Claude Blanchemaison.