Un Oeil sur le Monde du 24 janvier

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. En première partie d'émission, Stéphanie Villers, François Hommeril et Vincent Trémolet décryptent l'actualité autour de la réforme des retraites. Le face à face oppose Liche Olhagaray à Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud revient sur les derniers développement du conflit en Ukraine avec Samantha de Bendern, Bogdana Fedun et Michel Yakovleff