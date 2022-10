Un Oeil sur le Monde du 26 octobre 2022

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Thomas Misrachi. L’ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, le général Dominique Trinquand et l’essayiste, président d’AM Conseil, Alain Minc répondent aux questions de Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Thomas Misrachi décrypte l'actualité internationale avec en plateau Didier François, Catherine Jentile et le général Dominique Trinquand, Jean-Michel Aphatie et Renaud Pila.