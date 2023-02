Un Oeil sur le Monde du 27 février

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Ruth Elkrief et Thomas Misrachi. Joséphine Staron, Jérôme Clech et Catherine Jentile reviennent sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Le face à face oppose Ruth Elkrief à Laure Mandeville. Le général Patrick Dutartre, Catherine Jentile et Didier François sont les invités de Thomas Misrachi en seconde partie d’émission.