Un Oeil sur le Monde du 27 juin

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Thomas Misrachi et Ruth Elkrief, avec en première partie d’émission, Vincent Crouzet et Marat Gabidullin. Gérard Araud et l’invité de Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Thomas Misrachi décrypte l'actualité internationale avec en plateau : Pierre Servent, Abnousse Shalmani et Gallagher Fenwick.