Un Oeil sur le Monde du 27 octobre 2022

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Thomas Misrachi. La ministre à la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher et la politologue au CNRS et professeure à SciencesPo, spécialiste de la Russie, Marie Mendras répondent aux questions de Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Thomas Misrachi décrypte l'actualité internationale avec en plateau Pierre Servent, Vincent Hugeux et Catherine Jentile.