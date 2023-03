Un Oeil sur le Monde du 28 mars

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. Sébastien Chenu, Karl Olive, Frédéric Dabi, Arlette Chabot, Marie Belot et Valérie Nataf reviennent sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le face à face oppose Fabien Roussel à Ruth Elkrief. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud décrypte l'actualité autour du conflit en Ukraine avec, en plateau : Abnousse Shalmani, Didier François et Samantha de Bendern.