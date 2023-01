Un Oeil sur le Monde du 30 janvier

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. En première partie d'émission, Jean-Michel Aphatie et Emmanuelle Souffi décryptent l'actualité autour de la réforme des retraites. Le face à face oppose dans un premier temps Ruth Elkrief à Rouslan Stefantchouk puis à Hubert Védrine. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud revient sur les derniers développements du conflit en Ukraine avec le général Grégoire de Saint-Quentin, Didier François et Magali Barthès.