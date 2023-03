Un Oeil sur le Monde du 30 mars

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Ruth Elkrief et Julien Arnaud. Andréa Kotarac et Anne Genetet reviennent sur l’actualité politique du jour. Jean-François Colosimo est l’invité de Ruth Elkrief. Vincent Hugeux, Pierre Servent et Catherine Jentile reviennent sur les derniers développements du conflit en Ukraine avec Julien Arnaud.