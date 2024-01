Un Oeil sur le Monde du 31/01/2024

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Julien Arnaud et Amélie Carrouër avec en première partie d’émission Jean Viard, Marc Fesnaut et Jean-Philippe Tanguy. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud et Amélie Carrouër décryptent l'actualité internationale avec, en plateau : Catherine Jentile, Didier François, Sylvie Bermann et Nicole Bacharan.