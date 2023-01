Un Oeil sur le Monde du 31 janvier

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde consacrée à la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. En première partie d'émission, Jerôme Guedj, Laure Lavalette, Mathieu Lefèvre et Agnès Evren débattent de la mobilisation sur la réforme des retraites. Le face à face oppose dans un premier temps Ruth Elkrief, Julien Arnaud et François Lenglet à Xavier Berrtand puis à Clément Beaune. En deuxième partie d'émission, Julien Arnaud et Ruth Elkrief décryptent cette journée avec Vincent Trémolet, Jean-Michel Aphatie, Valérie Nataf et Pascal Perrineau.