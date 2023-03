Un Oeil sur le Monde du 7 mars

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Ruth Elkrief et Thomas Misrachi. Jean-Michel Aphatie, Valérie Nataf et Arlette Chabot reviennent sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le face à face oppose Ruth Elkrief à François Ruffin puis à Éric Ciotti. Pierre Servent, Nicolas Tenzer et Abnousse Shalmani sont les invités de Thomas Misrachi en seconde partie d’émission.