Un Oeil sur le Monde du 9 janvier

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde présentée par Julien Arnaud et Ruth Elkrief. En première partie d’émission, le général Michel Yakovleff, Guillaume Lagane et Joséphine Staron décryptent l’actualité du conflit en Ukraine. Le face à face oppose Ruth Elkrief à Bernard Kouchner. En deuxième partie d’émission, Julien Arnaud reçoit le général Michel Yakovleff, Catherine Jentile et Vincent Hugeux.