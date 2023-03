Un Oeil sur le Monde du 9 mars

Retrouvez le replay de l’émission Un Oeil sur le Monde, présentée par Ruth Elkrief et Thomas Misrachi. Jérôme Clech, Yves Bourdillon et Irina Dmytrychin reviennent sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Le face à face oppose Ruth Elkrief à Bruno Retailleau. Pierre Servent, Irina Dmytrychin et Vincent Hugeux sont les invités de Thomas Misrachi en seconde partie d’émission.