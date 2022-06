Vis leurs Vies du 12 juin 2022 : Mandy ou la rage de vaincre

découvrez cette athlète paralympique; multi médaillée : Or; argent et bronze, championne du monde, d'Europe et de France...Victime d'un AVC à 18 ans elle doit tout réapprendre : à parler, à marcher et à courir car la piste c'est sa passion, sa vie...A force de courage, elle se reconstruit pour monter sur la plus haute marche du podium