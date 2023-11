Vis leurs Vies du 19 novembre 2023 : le village des enfants extra-ordinaires

Retrouvez le replay de l'émission Vis leurs vies du 19 novembre 2024

Le 9 octobre Le Village des Enfants Extra-Ordinaires a ouvert officiellement ses portes aux enfants handicapés et à leurs familles...il s’agit du premier espace d’apprentissage et de jeux adapté et inclusif à ouvrir en France. Ce lieu innovant est en mesure d’accueillir des enfants et adolescents porteurs de déficience intellectuelle et autres troubles associés (moteur, comportemental…) et leurs fratries et de leur faire bénéficier notamment d’activités ludo-éducatives adaptées, accessibles, multi-sensorielles et encadrées par des professionnels.