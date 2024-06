Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de l'annonce de la mort de Françoise Hardy, de la possible alliance entre les Républicains et le Rassemblement National, des manifestations en France contre l'extrême droite et de la qualification du décathlonien Kevin Mayer pour les JO de Paris.

Source : Le 6/9

