Afin de présenter les grandes lignes de leurs projets, les représentants de chaque bloc se succédent face à David Pujadas et aux grandes signatures expertes de LCI, Ruth Elkrief, François Lenglet et Pierre Servent. Invités : Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances Renaissance, Manuel Bompard, coordinateur national de la France insoumise, Jean-Philippe Tanguy, député sortant de la Somme, Rassemblement National.

