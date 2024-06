Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de la découverte de 5 cercueils samedi au pied de la tour Eiffel, des agriculteurs français et espagnols réunis à la frontières pour de nouveaux blocages, d'une affiche de la campagne des européennes qui fait polémique, d'Emmanuel Macron qui prendra la parole jeudi, de Claudia Sheinbaum qui remporte la présidentielle au Mexique, des bombardements israéliens qui se poursuivent à Rafah, des crues en Italie, de l'élimination de Corentin Moutet en 4 sets et de la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions.

Lire plus

Source : Le 6/9

Accueil - Replay LCI - Le 6/9 du 03 juin Le 6/9 du 03 juin