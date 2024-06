Le 6/9 du 11 juin

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle de la prise de parole d'Emmanuel Macron depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale, de l'accord qui pourrait être trouvé entre Marine Le Pen et Marion Maréchal pour les législatives, des manifestations hier contre l'extrême droite partout en France, du projet de résolution américaine soutenant la proposition de trêve à Gaza, et des nouvelles fonctionnalités dévoilées par Apple pour ses appareils, grâce à l'intelligence artificielle.

Source : Le 6/9

