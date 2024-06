Aujourd'hui dans la matinale, on parle de la victoire des Bleus hier soir face à l'Autriche dans l'Euro, de l'enquête judiciaire ouverte sur Eric Ciotti pour détournement de fonds publics, de la chaleur extrême en Grèce depuis une semaine faisant plus de trois morts, du coup d'envoi des épreuves écrites de baccalauréat en France et de l'événement de basket avec un 18ème titre de NBA pour Boston cette nuit.

